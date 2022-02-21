Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана посетили в Ереване Голубую мечеть. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в своем аккаунте в социальной сети.

«Мы были в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване памятник Азербайджана.