Азербайджанские депутаты в Голубой мечети в Ереване фото
Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана посетили в Ереване Голубую мечеть. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в своем аккаунте в социальной сети.
«Мы были в Голубой мечети. Насколько нам известно, это единственный сохранившийся в Ереване памятник Азербайджана.
Несмотря на то, что на его стенах имеются надписи, относящиеся к другому государству, его стены, его архитектура, его дух принадлежат именно нам. Мы почувствовали это родство, верю, что и мечеть это почувствовала. Мы верим, что истинные хозяева вскоре смогут совершать свои молитвы в этой мечети», - написал председатель комитета.
Отметим, что в столице Армении прошли заседания комитета Парламентской ассамблеи Евронест, в которых принимали участие азербайджанские депутаты Таир Миркишили и Солтан Мамедов.