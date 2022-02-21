Трамп о признании Россией «ДНР» и «ЛНР»: «Гениальное решение»
Решение России признать независимость «ДНР» и «ЛНР» — гениально, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.
Трамп признался, что считает подход Кремля «очень разумным»: «Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно».
Он отметил, что Россия оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.
«Это самая крупная миротворческая сила… Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — добавил экс-президент США, подчеркнув, что украинский кризис во время его президентства оставался в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Владимиром Путиным.
Трамп также назвал Путина «очень сообразительным парнем» и «крепким орешком».