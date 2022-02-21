Сепаратисты в Карабахе стреляют по Физули
Министерство обороны Азербайджана заявило об очередной провокации армянских незаконных вооруженных формирований.
Согласно сообщению, 23 февраля в 10:05 члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Юхары Вейсалли Физулинского района.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.
Напомним, Минобороны Азербайджана сегодня также сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны вооруженных сил Армении.