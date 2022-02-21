В Украине приняли закон о свободном ношении оружия

В Украине приняли закон об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения. Законопроект принят в первом чтении, передает РБК-Украина.

В ходе голосования народные депутаты 267 голосами поддержали принятие законопроекта за основу с сокращением наполовину сроков подготовки.

Документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.