Эйнулла Фатуллаев 14:34

После завершения второй карабахской войны ликовавшие и одурманенные долгожданной победой тысячи азербайджанцев вышли на улицы и площади столицы не только со знаменами Азербайджана и братской Турции, но и с флагами России. В Азербайджане выразили дань уважения союзнической стране. Да-да, именно союзнической - к этому времени отношения Баку и Москвы поднялись до уровня военно-политического союза в противовес охлажденным отношениям России с Арменией после цветной революции. О чем неустанно и писал haqqin.az на протяжении последних семи лет - единственный искренний и надежный союзник России в регионе не Армения или Грузия, а лишь Азербайджан. Дань уважения исходила не только из понимания того, что наемники из ЧВК «Вагнера» могли появиться на склонах Шуши или Гадрута, как неожиданно появились комбатанты из Ливана, Франции и других стран. Баку и Москву после прихода к власти Владимира Путина объединяла общая политическая философия и идентичные подходы к подавляющему большинству проблем мировой повестки. К тому же Путин и Алиев выстроили похожие политические системы, при которых стабильность находится намного выше демократии. Хотя оба политических лидера и пользуются безусловным и абсолютным вотумом доверия своих народов. В российском и азербайджанском обществах доминирует убежденность в безальтернативности этих лидеров.

Единственным камнем преткновения для документального оформления де-факто сложившихся союзнических отношений оставалась неразрешенная карабахская проблема. Путин – человек слова, а он был связан обязательствами с карабахским кланом Саргсяна и Кочаряна. Более того, российское государство в лице Путина являлось гарантом неприкосновенности власти армянского дуумвирата. Точнее, неудачная тандемократия удерживалась на российских штыках. Путин никогда не предает первым. И неожиданный поворот Саргсяна в сторону Запада, сепаратные переговоры в Брюсселе и откровенное предательство интересов самого Путина (о чем много писал haqqin.az), а значит и российского государства, освободило в моральном плане Россию от последних обязательств. Алиев оказался гораздо более ценным и надежным партнером, ибо, по оценке самого Путина, с азербайджанским президентом сложно договариваться, но он никогда не нарушает данного слова. Алиев и Путин научились понимать друг друга с полуслова. Что же обещал Азербайджан России? Что на территории страны не появятся натовские войска и Азербайджан никогда не станет плацдармом для осуществления антироссийских действий. По большому счету, эти два фактора в первую очередь априори представляли угрозу и самой власти Алиева, и устоям самодостаточного и стабильного Азербайджана. Азербайджанский президент это окончательно осознал осенью 2005 года, когда Запад бросил все силы на свержение неугодной и неудобной азербайджанской власти. А Путин как гарант региональной стабильности тогда поддержал. Как продолжал поддерживать в последующие годы – ведь Запад всячески усиливал и подогревал антиправительственные силы, не оставляя попыток избавиться от Алиева и расшатать ситуацию. Запад жаждал управляемого хаоса и послушной власти на южных рубежах России. В Грузии удалось, в Армении получилось, а в Азербайджане разбилось об скалу монументальной власти, выстроенной великим мастером Гейдаром Алиевым.

К тому же постепенно в Кремле приходило осознание того, что более надежным и предсказуемым партнером является самодостаточный и сильный лидер, а значит - равноправный, нежели добровольный вассал, слабый сателлит, готовый пожертвовать своими союзническими обязательствами во имя международного реноме и борьбы за выживание. Начиная с Казанского процесса, Путин поставил ребром вопрос деоккупации Карабаха в рамках нерушимости азербайджанских границ. Активно ратующий за право народов на самоопределение на постсоветском пространстве покровитель сепаратизма - Кремль переставил карабахский вопрос в плоскость территориальной целостности государства. Это произошло благодаря личной сделке Алиева с Путиным. И не случайно во время пресс-конференции в Кремле Алиев особо подчеркнул первый пункт подписанной декларации. Путин поставил свою подпись под нерушимостью границ Азербайджана. А он никогда не отказывается от своих слов и не предает первым. Впрочем, как и Алиев. Что произойдет после вступления в действие союзного договора? Прозападные силы подняли гвалт в соцсетях, убеждая своих адептов и зомбированных фанатиков в том, что Азербайджан утратил чуть ли не значимую часть своего суверенитета. Полная ахинея. Достаточно бегло пройтись по договору и обратить внимание на главные пункты - о невмешательстве во внутренние дела, самостоятельной внешней политике, взаимодействия в рамках международных организаций. Самое же главное: определена площадка для углубления интеграционных процессов. Речь идет не об ОДКБ или Евразийском союзе, а об СНГ – единственной действенной и эффективной постсоветской модели сотрудничества и интеграции, которую до последних времен поддерживали Украина и Грузия. Алиев и Путин всего лишь подтвердили в правовом порядке те джентльменские личные договоренности, которые определяли дух российско-азербайджанского партнерства в мире и регионе за последние 20 лет. Ни больше, ни меньше. И этот договор ни при каких обстоятельствах не предотвратит подписание договора о стратегическом партнерстве с ЕС, Ираном и Грузией. У Азербайджана своя позиция по многим проблемам региональной политики, что в общем-то не устраивает Москву. Баку не признает аннексию Крыма, Абхазии, Осетии, Приднестровья и не принимает агрессивную российскую политику в отношении Украины, Грузии и Молдовы. Баку не понял и не воспринял ввод войск ОДКБ в Казахстан с целью завершения спецоперации по свержению назарбаевского клана. То есть союзнические отношения не ограничивают и не подрывают самодостаточности и самостоятельности Азербайджана.