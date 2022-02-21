Земли Армении передаются «Газпрому»
Земельные участки в общине Птгни Котайкской области Армении площадью 54414,2 кв. метров (5,44 га), принадлежащие физическим лицам и общине, признаны приоритетным общественным интересом. Соответствующее решение 23 февраля принято на заседании правительства Армении, пишет news.am.
Принятие данного решения обусловлено необходимостью обеспечения гарантированной, бесперебойной, безопасной и эффективной работы Абовянского подземного газохранилища, что невозможно без юридического оформления соответствующего права компании «Газпром Армения» на указанные земельные участки. Газохранилище предназначено для регулирования годового (сезонного) потребления газа в Армении, а также для обеспечения потребителей природным газом в случае ограничений на импорт газа в страну.
Отметим, ЗАО «Газпром Армения» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром».