«С сегодняшнего дня полиция начинает проверку объектов критической инфраструктуры в Украине, более 100 таких объектов будут взяты под охрану». Об этом сказал заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге, пишет РБК-Украина.

По его словам, это связано с тем, что Украина в ближайшее время будет экспериментально отключена от энергосистем Беларуси и Российской Федерации.

«Нацполиция будет готова в случае диверсионных или каких-либо других атак на эти объекты. Потому что Украина будет изолирована от других систем обеспечения из других государств, в том числе страны-агрессора», - отметил Фацевич.