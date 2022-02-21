Лаврову не понравилось заявление генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации в Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российский министр заявил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей. «Генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.
Напомним, накануне генсек ООН заявил, что происходящее в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» не подпадает под определение геноцида. «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать это определение следует в соответствии с международным правом», - сказал он.
Гутерриш добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут в «ДНР» и «ЛНР»: «Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы». Он также выразил обеспокоенность из-за «искажения понятия миротворческой деятельности». Гутерриш призвал Россию полностью соблюдать Устав ООН.