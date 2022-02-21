Лаврову не понравилось заявление генсека ООН

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», – цитирует Лаврова ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации в Украине, которые не соответствуют его статусу, заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Российский министр заявил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей. «Генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер и резолюции Совета Безопасности 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе не упомянул. И, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», – сказал он.

Напомним, накануне генсек ООН заявил, что происходящее в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» не подпадает под определение геноцида. «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать это определение следует в соответствии с международным правом», - сказал он.

Гутерриш добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут в «ДНР» и «ЛНР»: «Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы». Он также выразил обеспокоенность из-за «искажения понятия миротворческой деятельности». Гутерриш призвал Россию полностью соблюдать Устав ООН.