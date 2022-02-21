Хачатрян: Союз России и Азербайджана – полный провал внешней политики Армении

Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная Москвой и Баку, стала проявлением полного провала внешней политики Армении. Об этом, как сообщает news.am, 23 февраля на пресс-конференции в Национальном собрании заявил депутат фракции «Айастан» Артур Хачатрян.

По его словам, Армения, по сути, потеряла старых друзей, не приобретя новых. «Отношения с Россией полностью провалились, и армянское общество каждый день наблюдает этот провал», - сказал Хачатрян.

По словам депутата, этот документ свидетельствует о том, что в отношениях между Арменией и Россией что-то не так. В то же время отношения Еревана с Европой не лучше.