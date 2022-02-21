Хачатрян: Союз России и Азербайджана – полный провал внешней политики Армении
Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная Москвой и Баку, стала проявлением полного провала внешней политики Армении. Об этом, как сообщает news.am, 23 февраля на пресс-конференции в Национальном собрании заявил депутат фракции «Айастан» Артур Хачатрян.
По его словам, Армения, по сути, потеряла старых друзей, не приобретя новых. «Отношения с Россией полностью провалились, и армянское общество каждый день наблюдает этот провал», - сказал Хачатрян.
По словам депутата, этот документ свидетельствует о том, что в отношениях между Арменией и Россией что-то не так. В то же время отношения Еревана с Европой не лучше.
«Нынешнее правительство часто напоминает о финансовой помощи в размере 2,6 миллиарда евро, преподнося ее как подарок армянскому народу. Фактически речь идет о средствах, которые могут появиться только через пять лет. "При этом большая часть средств будет предоставлена в виде долга", - сказал Хачатрян.
Он также подчеркнул, что в отношениях между Ереваном и Вашингтоном также нет подвижек. При этом отношения с Китаем находятся на столь низком уровне, что во время войны представительство этой страны было на уровне второго секретаря посольства. «Отношения с Ираном тоже не в лучшем состоянии, и президент Беларуси позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес Армении. МИД заявляет, что анализ, сделанный президентом Беларуси, недопустим, но это не был анализ. Анализ был сделан на примере Украины. Это было прямое оскорбление», — заключил депутат.