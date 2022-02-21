«Турция не может делать выбор в пользу России или Украины и выступает за решение ситуации, не отказываясь от отношений с двумя государствами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

«Турция придает значимость территориальной целостности Украины, о чем я лично подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Мы не признаем и не признаем ни одну инициативу, противоречащую минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решения кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации», - сказал турецкий лидер.

Глава турецкого государства назвал кризис в отношениях Москвы и Киева - угрозой безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

«Мы в ближайшие дни проведем консультации по этому вопросу с союзниками по НАТО», - сообщил президент.