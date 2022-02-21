Эрдоган: Турция не может делать выбор в пользу России или Украины обновляется
«Турция не может делать выбор в пользу России или Украины и выступает за решение ситуации, не отказываясь от отношений с двумя государствами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.
«Турция придает значимость территориальной целостности Украины, о чем я лично подчеркнул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Мы не признаем и не признаем ни одну инициативу, противоречащую минским договоренностям. При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решения кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации», - сказал турецкий лидер.
Глава турецкого государства назвал кризис в отношениях Москвы и Киева - угрозой безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
«Мы в ближайшие дни проведем консультации по этому вопросу с союзниками по НАТО», - сообщил президент.
Касаясь предстоящего саммита НАТО, который планируется провести в режиме видеоконференции, Эрдоган сказал, что никто из лидеров стран альянса не предпринял серьезных шагов по снижению эскалации.
«Макрон побывал в Москве, результат известен. Далее направился Шольц, картина также общеизвестна. Заявлялось о скорых переговорах Байдена. Фактически результата нет. Если анализировать ситуацию с точки зрения государств и структур, но на переднем плане остается лишь НАТО. Думаю, что блоку НАТО нужно наконец определить четкую позицию по кризису, предпринять все необходимое. А то, все только и делают, что говорят, а реальных шагов нет», - сказал Эрдоган.
Президент Турции привлек внимание к серьезной по масштабам дислокации российских войск у границы Украины.
«Для того, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий, не нужно быть провидцем. Поэтому, будем ждать выступлений лидеров стран-союзниц на предстоящем саммите НАТО. Мы также выскажем свою позицию», - сказал президент Турции.