Сагателян о предстоящей встрече: Армения и Турция обсуждают документ о примирении

В повестку переговоров по нормализации армяно-турецких отношений включен документ, обсуждение которого проводится втайне от общественности. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, вице-спикер парламента, депутат от фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил журналистам в среду, накануне встречи спецпредставителей Еревана и Анкары.

«Если это не так, то о чем они ведут переговоры? Если речь идет об установлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией, то пусть объявят об этом, о взаимном назначении послов. Таков протокол. Посмотрите, как это происходило в случае с другими странами», - сказал Сагателян.

Но если переговоры продолжаются, то это, с точки зрения оппозиционного депутата, означает, что обсуждается документ об армяно-турецком примирении. В этом документе будут попраны интересы армянского народа, и втайне от народа будут приняты все предусловия Турции, уверен политик.