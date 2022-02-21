Служба безопасности Украины: Россия стягивает войска к границе с Харьковской областью

Служба безопасности Украины фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью - РФ наращивает военное присутствие. Об этом заявил начальник Управления СБУ в регионе Роман Дудин.



"Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от государственной границы Украины после так называемых учений", - сказал Дудин, которого цитирует издание Корреспондент.net.

По его словам, СБУ зафиксировала неподалеку от российского Белгорода скопление военной техники, которая находится в неисправном состоянии. Также Россия закупила 45 тысяч пластиковых мешков для трупов.