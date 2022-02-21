Британия держит для России кое-какие санкции в шкафчике

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не видит полномасштабного вторжения России в Украину, но санкции на этот случай Лондон уже подготовил. Об этом она сказала каналу Sky News.

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы совершенно ясно понимаем, что если президент Путин пойдет на эскалацию, то мы, международное сообщество усилим наши санкции", - цитирует Трасс Корреспондент.net.

По ее словам, важно "придержать некоторые санкции в шкафчике" на тот "весьма вероятный случай", если Россия начнет полномасштабное вторжение. "Самый жесткий пакет, который мы когда-либо применяли против России. Это решительный ответ на события", - заявила Трасс, говоря об уже объявленных Британией санкциях.