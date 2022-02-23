В Баку обсудили социальные реформы в СНГ

23 февраля 2022, 16:00

При совместной организации Госфонда социальной защиты (DSMF) при Министерстве труда и социальной защиты населения и Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов в Баку началась международная конференция на тему "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциал, решения”. Как сообщили haqqin.az в министерстве, в мероприятии принимают участие руководители учреждений социальной защиты и социального страхования России, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, официальные представители Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, дипломаты, депутаты. Мероприятие началось с демонстрации видеоролика о социальных реформах, проводимых в Азербайджане. Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что за последние четыре года в Азербайджане были реализованы три основных пакета социальных реформ, охватывающих более 40% населения страны. Дополнительные ежегодные средства, выделяемые на эти пакеты, составили в общей сложности 6 миллиардов манатов, или 3,5 миллиарда долларов.

Бабаев отметил, что за указанный период МРОТ по стране вырос в среднем в 2,3 раза, минимальная пенсия - в 2,2 раза, социальные пособия - на 70%, а общие социальные выплаты - на 2,5 миллиарда манатов. Министр сообщил, что по сравнению с 2018 годом среднемесячная пенсия выросла в среднем на 65 процентов, среднемесячная заработная плата - на 35%, средняя заработная плата - на 74 процента, а фонд заработной платы - в 2 раза. Он также сообщил, что увеличение количества трудовых договоров на 30% за указанный период положительно сказалось и на поступлениях по линии социального страхования. За последние 4 года доходы DSMF выросли на 42%, или на 1,5 миллиарда манатов. Объем трансфертов из госбюджета в фонд сократился на 14 процентов и в текущем году составил 21,6%. За тот же период объем социальных выплат населению за счет отчислений Фонда социального страхования вырос на 1,5 млрд манатов. Более 97% расходов фонда составили социальные выплаты. Сахиль Бабаев отметил, что министерство выделило социальные пособия 400 тысячам человек, пенсии - 300 тысячам человек, адресную государственную социальную помощь - 40 тысячам семей, включающим около 176 тысяч человек. Он отметил, что среднемесячная сумма этой помощи на каждую семью за последние 4 года увеличилась в 2,5 раза и достигла 380 манатов.

Министр рассказал, что пакет социальной поддержки, реализуемый в период пандемии COVID-19 по 12 направлениям, охватывает 48% населения страны, или 4,8 миллиона человек. Он добавил, что в результате целенаправленных социально-экономических мер к концу 2021 года азербайджанская экономика восстановила допандемийные показатели, ВВП вырос на 5,6%, уровень безработицы снизился с 7,2 до 6%. В 2020 году в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил признанную на международном уровне территориальную целостность. В поствоенный период меры социальной поддержки для граждан, пострадавших от войны, а также семей шехидов и раненных на войне, охватили около 45 тысяч человек, им было оказано около 50 тысяч социальных услуг. Бабаев также проинформировал о концепции DOST и о том, что она создает условия для повышения удовлетворенности граждан социальными услугами. Из 174 услуг ведомства 110 оказываются в электронном порядке, 46 - в проактивном. Еще 50 услуг будут переведены в электронный формат до конца текущего года. В целом же предполагается перевод 90% услуг на электронную платформу.