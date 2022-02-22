Ильхам Алиев встретился с главными редакторами российских СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой в ходе официального визита в Москву встретился с руководителями ведущих российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.
Участники мероприятия обсудили различные аспекты Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которую лидеры двух стран подписали 22 февраля.
Кроме того президент и первая леди Азербайджана ответили на вопросы о текущей экономической и политической ситуации в мире, пандемии, а также о восстановлении Карабаха.