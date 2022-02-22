Эрдоган: если Армения будет привержена продолжению процесса нормализации отношений, откроем границы

«Мы продолжим отвечать на позитивные шаги, предпринятые Арменией. Ранее Анкара приняла решение о возобновлении прямого авиасообщения между нашими странами для укрепления связей. Как вы знаете, чартерные рейсы открылись в начале месяца. Мы ожидаем, что Армения будет и дальше позитивно подходить к вопросу нормализации отношений. Турция заявила, что, создав платформу «3+3», мы сможем решить проблемы между нами странами». Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким журналистам.

Как считает турецкий лидер, процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией может идти параллельно с аналогичным процессом между Азербайджаном и Арменией.

«Наша идея о региональном сотрудничестве поддерживает эти двусторонние процессы. Каждый должен действовать конструктивно, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью. Мы продолжим предпринимать все шаги в тесной координации с Азербайджаном», - подчеркнул Эрдоган.