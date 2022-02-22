Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:16

Как уже сообщал haqqin.az, президент Байден ввел новый пакет экономических санкций против России за то, что Кремль признал независимость Донецкой и Луганской республик. Как и прогнозировали американские эксперты, Белый дом мог выбрать один из двух вариантов - точечные или массированные секторальные санкции, которые до этого администрация президента характеризовала как «никогда прежде не виданные». Байден выбрал первый вариант. Санкции коснулись двух крупных российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанк. Остальные «жертвы» карательных акций, такие как спортивный клуб ЦСКА, вряд ли разрушат в клочья российскую экономику и остановят Владимира Путина от продвижения на территорию ДНР и ЛНР.

Кроме того в общий пакет был включен такой довольно экзотический аппендикс, как санкции в отношении детей известных в России политиков: топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова — сына директора ФСБ Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова, гендиректора VK Владимира Кириенко — сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Признанные в РФ СМИ иностранными агентами The Insider и "Радио Свобода" сообщили и о других санкциях, которые могут лишь вызвать аплодисменты у российской либеральной общественности. Речь идет о таких известных мракобесах, как телеведущий Владимир Соловьев и главред RT Маргарита Симоньян. Авторы постов в соцсетях страшно радуются, что теперь Соловьев не попадет в свой замок на итальянском озере Комо, а Симоньян не сможет «бухать» на Лазурном берегу. Но если говорить серьезно, то подавляющее большинство американских аналитиков согласны с тем, что еще более грозные санкции, такие, например, как отключение России от системы банковских переводов SWIFT, нанесут не меньший экономический урон странам Западной Европы, чем России, а накопленные Россией валютные резервы в 630 миллиардов долларов смогут отразить, по крайней мере временно, любой санкционный удар, каким бы сильным он ни был. Конечно, на Капитолийском холме есть влиятельная группа конгрессменов и сенаторов, во главе, соответственно, с лидерами их республиканских меньшинств Митчем Макконелом и Кевином Маккарти, которые настаивают на еще более глубоких экономических санкциях.

Но решительному удару по «агрессору Путину» препятствуют разброд и шатания в рядах Республиканской партии. Послушайте, что говорит о нем в интервью экс-президент Дональд Трамп. «Это парень с большой смекалкой» (very savvy). По мнению бывшего хозяина Белого дома, все шаги Путина в отношении ДНР и ЛНР правильные, а российские войска выступят там в роли миротворцев. Лучшего агента влияния, чем бывший президент США, Кремль, наверное, и придумать не мог. Похвалил стратегический талант Путина и бывший госсекретарь США Майк Помпео. «Он вызывающий доверие крепкий государственный руководитель», - сказал Помпео о нем в недавнем интервью Fox News. И таких сторонников Путина в Америке немало. Один из них, кандидат в палату представителей Конгресса (Washington Post пишет о нем, не указывая фамилии), хвалит Путина за «поддержку церкви, российских традиций и культуры». Другой, претендующий на кресло сенатора политик–республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, говорит следующее: «То, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с нашей национальной безопасностью, но эти события лишь отвлекают наших лидеров-идиотов от того, что происходит на наших собственных границах».