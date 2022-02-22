Америка отступает перед Путиным главная тема

Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон

Как уже сообщал haqqin.az, президент Байден ввел новый пакет экономических санкций против России за то, что Кремль признал независимость Донецкой и Луганской республик. Как и прогнозировали американские эксперты, Белый дом мог выбрать один из двух вариантов - точечные или массированные секторальные санкции, которые до этого администрация президента характеризовала как «никогда прежде не виданные».

Байден выбрал первый вариант. Санкции коснулись двух крупных российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанк. Остальные «жертвы» карательных акций, такие как спортивный клуб ЦСКА, вряд ли разрушат в клочья российскую экономику и остановят Владимира Путина от продвижения на территорию ДНР и ЛНР.

Максимум, что придумали американцы - это ударить по ЦСКА

Кроме того в общий пакет был включен такой довольно экзотический аппендикс, как санкции в отношении детей известных в России политиков: топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова — сына директора ФСБ Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова, гендиректора VK Владимира Кириенко — сына замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Признанные в РФ СМИ иностранными агентами The Insider и "Радио Свобода" сообщили и о других санкциях, которые могут лишь вызвать аплодисменты у российской либеральной общественности. Речь идет о таких известных мракобесах, как телеведущий Владимир Соловьев и главред RT Маргарита Симоньян. Авторы постов в соцсетях страшно радуются, что теперь Соловьев не попадет в свой замок на итальянском озере Комо, а Симоньян не сможет «бухать» на Лазурном берегу.

Но если говорить серьезно, то подавляющее большинство американских аналитиков согласны с тем, что еще более грозные  санкции, такие, например, как отключение России от системы банковских переводов SWIFT, нанесут не меньший экономический урон странам Западной Европы, чем России, а накопленные Россией валютные резервы в 630 миллиардов долларов смогут отразить, по крайней мере временно, любой санкционный удар, каким бы сильным он ни был.

Конечно, на Капитолийском холме есть влиятельная группа конгрессменов и сенаторов, во главе, соответственно, с лидерами их республиканских меньшинств Митчем Макконелом и Кевином Маккарти, которые настаивают на еще более глубоких экономических санкциях.

Отключение от SWIFT не поможет. Россия накопила 630 млрд долларов

Но решительному удару по «агрессору Путину» препятствуют разброд и шатания в рядах Республиканской партии. Послушайте, что говорит о нем в интервью экс-президент Дональд Трамп. «Это парень с большой смекалкой» (very savvy). По мнению бывшего хозяина Белого дома, все шаги Путина в отношении ДНР и ЛНР правильные, а российские войска выступят там в роли миротворцев.

Лучшего агента влияния, чем бывший президент США, Кремль, наверное, и придумать не мог.

Похвалил стратегический талант Путина и бывший госсекретарь США Майк Помпео. «Он вызывающий доверие крепкий государственный руководитель», - сказал Помпео о нем в недавнем интервью Fox News.

И таких сторонников Путина в Америке немало. Один из них, кандидат в палату представителей Конгресса (Washington Post пишет о нем, не указывая фамилии), хвалит Путина за «поддержку церкви, российских традиций и культуры». Другой, претендующий на кресло сенатора политик–республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, говорит следующее: «То, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с нашей национальной безопасностью, но эти события лишь отвлекают наших лидеров-идиотов от того, что происходит на наших собственных границах».

Влиятельные американцы поют дифирамбы Путину

А вот еще мнение, которое выражает Дэниэль Депетрис из фонда Defense Priorities. В интервью влиятельному телеканалу MSNBC он говорит, что «США нужно срочно предпринять драматические меры, чтобы остановить российский военный поезд». Что же это за меры — отправить солдат в Украину или подвергнуть бомбардировке Кремль?

Нет, Депетрис говорит, что США нужно срочно закрыть тему возможного вступления Украины в НАТО. «Для США было бы ошибкой недооценивать решимость Москвы сохранить остатки своей сферы влияния. То, что многим покажется анафемой - отказ от приема Украины в НАТО, на самом деле было бы признанием реальности: эта страна не может быть кандидатом в НАТО и никогда им не будет».

Депетрис иллюстрирует и отношение американцев к вступлению Украины в НАТО. 40 процентов это вступление поддерживают, 42 выступают против.

...После объявления Москвой независимости ДНР и ЛНР вопрос о возможной встрече Байдена и Путина отпал сам собой. Точно так же из повестки была исключена и планировавшаяся на 24 февраля встреча госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Она должна была заложить основу для встречи на высшем уровне, но о чем сейчас могут говорить президенты?

К тому же Америке нужно время, чтобы и самой разобраться, как относиться к Владимиру Путину - как к лидеру с недюжинной смекалкой или агрессору?