Евросоюз согласовал санкции против России и введет их сегодня

Европейский Союз согласовал на уровне послов в Брюсселе первый пакет санкций в отношении России и, как ожидается, введет их уже сегодня, 23 февраля. Об этом сообщают корреспонденты международных изданий в Брюсселе со ссылкой на дипломатов ЕС.

Как сообщают Reuters и Politico, согласованный пакет санкций, о содержании которого представители Евросоюза в общих чертах рассказали накануне, еще должен утвердить Совет министров иностранных дел ЕС, но это, как говорят дипломаты, просто формальность и она будет выполнена в ближайшие часы.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном вестнике ЕС, и эта публикация ожидается уже в среду.