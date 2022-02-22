Лондон выделил для Киева еще $500 миллионов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон готов гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов для поддержки Украины и смягчения экономических последствий российской агрессии, передает Укринформ со ссылкой на сайт британского правительства.

Как отмечается, после вчерашнего заявления премьер-министра Бориса Джонсона Британия готова предложить гарантии кредитования со стороны Многостороннего банка развития для проектов, которые поддержат экономическую стабильность и важные реформы, такие как борьба с коррупцией.

По словам Трасс, Великобритания использует свой экономический опыт и силу, чтобы поддержать народ Украины.

«Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь ее экономике пережить шторм российской агрессии… Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оружие и разоблачить попытки России создать ложные поводы для вторжения», - заявила глава МИД Британии.