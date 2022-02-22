«Еврею не привыкать»: Соловьев связал санкции Евросоюза со своей национальностью

Попавший под санкции телеведущий Владимир Соловьев обвинил в наложенных на него ограничениях «наследников нацистской Германии». Об этом он заявил в эфире «Соловьев LIVE».

«Это что, в первый раз, когда цивилизованная Европа вводит против евреев санкции, в том числе против собственности? Уж чего-чего, а еврею не привыкать к такому отношению. То есть эти наследники нацистской Германии вводят санкции против журналиста? Ну естественно, они идут дорогой Гитлера, у которого личным врагом был Левитан», - сказал Соловьев.

В санкционный список Евросоюза, о котором накануне объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.