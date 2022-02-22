Над посольством России в Киеве спустили флаг
Нал посольством России в Киеве спущен российский флаг, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей из Украины.
Нал посольством России в Киеве спущен российский флаг, сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее МИД РФ сообщил об эвакуации дипломатов и их семей из Украины.
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