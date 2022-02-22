Иран не теряет оптимизма на переговорах по атому

Тегеран пока настроен оптимистично в отношении продолжающихся переговоров по ядерному соглашению в Вене, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Омана Бадром Аль-Бусаиди в Тегеране, сообщает Fars.

Он выразил надежду, что ряд острых и важных вопросов на переговорах в Вене будет урегулирован в рамках реалистичного подхода западных сторон и что все участники диалога вернутся к обязательствам 2015 года: «В целом мы пока с оптимизмом смотрим на переговоры в Вене. Кроме того, иранская сторона получили много сообщений от официальных лиц США о необходимости прямого диалога».

По словам Абдоллахиана, для Тегерана важно знать, какие выгоды и преимущества обеспечит данный диалог.

«До сегодняшнего дня мы слышали в основном позитивные высказывания и послания со стороны американцев, однако они не предприняли никаких шагов, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения», - отметил глава иранской дипломатии.