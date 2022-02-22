30-летие геноцида в Ходжалы: в Минобразования почтили память погибших

В Министерстве образаования haqqin.az рассказали, что в мероприятии приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, депутат Милли Меджлиса, доктор исторических наук Анар Искендеров, британский писатель, журналист-расследователь Ян Пирт, супруга Национального героя Азербайджана Полада Гашимова - Офелия Гашимова, директор издательства «Ганун» Шахбаз Худуоглу, иностранные студенты и представители СМИ.

Выступивший на мероприятии заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сообщил, что в Ходжалы в результате бесчеловечных преступлений, совершенных армянами, было разрушено 14 школ, зверски убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 487 человек получили ранения, 1275 мирных жителей попали в плен, 150 человек пропали без вести.

Накануне мероприятия во дворе школы было посажено 44 дерева в честь 44-дневной Отечественной войны.

Касаясь темы победы в 44-дневной Отечественной войне, замминистра отметил, что спустя 30 лет азербайджанский народ в очередной раз продемонстрировал, что решимость бороться за свои земли не была сломлена, добившись освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Благодаря успешной политике президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и решимости армии 44-дневная Отечественная война завершилась полной победой Азербайджана.

В свою очередь, депутат Анар Искендеров обратил внимание на ряд фактов в истории Азербайджана. Он отметил, что Ходжалы – это не только трагедия, но и незабываемая история.

Писатель Ян Пирт рассказал о своей книге «Ходжалинский свидетель военных преступлений: Армения на скамье подсудимых». Ян Пирт сообщил, что в книгу вошли интервью со свидетелями ходжалинских событий, материалы международных изданий о трагедии, комментарии зарубежных исследователей, отчеты международных организаций и редкие фотографии, сделанные зарубежными фотографами.

На мероприятии также выступила жительница Ходжалы, преподаватель Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Нармин Ибрагимова. В завершение мероприятия был показан фильм «Бесконечный коридор» о Ходжалинской резне.