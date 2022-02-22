17:41

Президент Украины Владимир Зеленский провел общий брифинг с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. «Спрогнозировать следующие шаги российского лидера Владимира Путина и главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР» нельзя. Однако украинский народ и армия готовы к любому развитию событий», — сказал украинским лидер. По его словам, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. «Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента России, я не могу сказать», - заявил Зеленский.

Входе брифинга, Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания «республик Донбасса» и заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров. «Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий», - заявил глава украинского государства. Глава украинского государства также подчеркнул, что архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности. «Я бы хотел, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не является секретом, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас», - отметил Зеленский.