Зеленский потребовал гарантии безопасности от России обновлено 18:45
Президент Украины Владимир Зеленский провел общий брифинг с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
«Спрогнозировать следующие шаги российского лидера Владимира Путина и главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР» нельзя. Однако украинский народ и армия готовы к любому развитию событий», — сказал украинским лидер.
По его словам, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды.
«Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента России, я не могу сказать», - заявил Зеленский.
Входе брифинга, Владимир Зеленский потребовал от России гарантии безопасности для Украины после признания «республик Донбасса» и заявил, что предлагал Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия. Это не секрет, и я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить. Ибо это вопрос диалога, а не вопрос условий», - заявил глава украинского государства.
Глава украинского государства также подчеркнул, что архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности.
«Я бы хотел, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не является секретом, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас», - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина, Литва и Польша едины в оценках преступлений со стороны России.
«Это очередной акт агрессии против Украины, против нашего суверенитета, против нашей территориальной целостности. Это легитимизация военного присутствия России на временно оккупированном Донбассе, которая до этого 8 лет пряталась за шевронами сепаратистов. Это односторонний выход Российской Федерации из Минских договоренностей и подрыв многолетних международных усилий по мирному урегулированию ситуации на украинском Донбассе. Ответ международного сообщества должен быть решительным, безотлагательным, жестким», - подчеркнул он.
Президент Зеленский также отметил, что Украина приветствует принятые накануне санкции международных партнеров на действия России
«Мы скоординировали наши действия по противодействию агрессии России и деэскалации конфликта. Один из важных вопросов - обеспечение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по предотвращению провокаций и дальнейшей вероятной эскалации. Мы очень рассчитываем на поддержку польского председательства в ОБСЕ в этом вопросе. И также благодарим польское председательство за оперативный созыв специального заседания Постоянного совета ОБСЕ. Сегодня мы уделили особое внимание реализации европейских, евроатлантических устремлений Украины», – сказал Зеленский.
Он поблагодарил Польшу и Литву за то, что те – одни из первых, кто определил европейскую перспективу Украины и принял двусторонние декларации с Украиной.
«Именно конкретные шаги со стороны ЕС, которые демонстрировали движение Украины к полноправному членству, могли бы существенно поддержать Украину в нынешних сложных условиях», – добавил Зеленский.
Также украинский лидер отметил, что три стороны обсудили дальнейшие совместные шаги в формате взаимодействия Люблинского треугольника, Бухарестской девятки и в других форматах.