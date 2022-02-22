Израиль заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, говорится в заявлении МИД Израиля.

«Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и разделяет беспокойство в отношении событий на востоке страны. Израиль готов оказать Украине гуманитарную помощь и ведет с Киевом переговоры на эту тему», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД выразили надежду, что будет найдено дипломатическое решение конфликта, и заявили, что «Израиль готов этому способствовать».