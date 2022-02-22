B Baku Marriott Hotel Boulevard состоялся круглый стол на тему «Организация санитарного контроля на государственной границе со стороны Государственного таможенного комитета и межведомственное взаимодействие». Наряду с сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) в мероприятии, посвященном годовщине создания Санитарно-карантинной службы при Управлении медицинской службы ГТК, приняли участие представители различных государственных органов, а также Всемирной организации здравоохранения.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов сказал, что в период пандемии президентом Ильхамом Алиевым были приняты особые меры для защиты здоровья людей, предотвращения распространения вируса и обеспечения устойчивости торговли и цепочки поставок. Государственный таможенный комитет также успешно реализовал поставленные в этом направлении задачи, в частности лечение лиц, инфицированных вирусом COVID-19 в Центральном таможенном госпитале, эффективную организацию санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах таможенного контроля и усиление взаимодействия с государственными органами, ответственными за данное направление, безопасную перевозку грузов, а также предпринял важные шаги для обеспечении безопасного движения транспортных средств. Также было отмечено, что в результате принятых мер в период пандемии наблюдалось увеличение объемов импортно-экспортных операций и транзитных грузоперевозок. Заместитель председателя комитета особенно подчеркнул важность создания Санитарно-карантинной службы при Управлении медицинской службы, а также роль этой новой службы в организации санитарного контроля на государственной границе.

Как сообщил начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, охрана здоровья населения находится под постоянным контролем руководства страны. Несомненно, что одним из вопросов в этом направлении является строгий контроль за эпидемиологической стабильностью на государственной границе. Джейхун Мамедов подчеркнул, что Санитарно-карантинная служба сыграла важную роль в усилении санитарно-карантинных мер на государственной границе и предупреждении опасных заболеваний на пограничных пунктах пропуска.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи, заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Закия Мустафаева и начальник отдела стратегического развития TABİB Ягут Гараева также рассказали об организации санитарного контроля на государственной границе и эффективном взаимодействии с Государственным таможенным комитетом.

Затем с докладом на тему «Цели и задачи создания Санитарно-карантинной службы ГТК» выступил модератор данного мероприятия, заместитель начальника управления медицинской службы ГТК Шахлар Миргасым. В своем выступлении он проинформировал участников о деятельности Санитарно-карантинной службы.

Затем участниками круглого стола были заслушаны доклады специалистов ГТК, Минздрава, ТABİB и ВОЗ по организации санитарного контроля на государственной границе, межведомственному взаимодействию, выявлению на границе лиц с подозрением на COVID-19 и другим актуальным вопросам.