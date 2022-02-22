Из-за неосторожности экскаваторщика 15 сел Кюрдамира остались без газа

В среду, 23 февраля, в селе Муганлы Кюрдамирского района при проведении земляных работ экскаватор повредил подземную газовую линию, питающую Сыгырлинскую газораспределительную станцию. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Отмечается, что подача газа в трубопровод была полностью прекращена. Линия находилась под давлением более часа из-за того, что поврежденный участок был затоплен.

«В результате повреждения линии было отключено газоснабжение 4500 абонентов и 3 промышленных объектов в 15 селах. В настоящее время сотрудники «Азеригаз» проводят ремонтно-восстановительные работы. К концу дня проблема будет устранена», - отметили в ПО.

Отметим, что линия Сыгырлы – Чехранлы протяженностью 26 км обеспечивает газом 4500 абонентов и 3 промышленных объекта в 15 селах.