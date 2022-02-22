Эрдоган поговорил и с Путиным

В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что всегда уделял большое внимание тесному диалогу с президентом России по региональным вопросам. Были отмечены положительные результаты в этом направлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на администрацию главы государства.

Лидер Турции отметил, что Анкара не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины, что является принципиальной позицией Турции в этом вопросе. Эрдоган отметил, что важно добиться результата на основе Минских соглашений.

Подчеркнув, что военный конфликт в Украине никому не выгоден, Эрдоган призвал к дипломатическим контактам и переговорам, заметив, что сегодня, как и вчера, Турция готова сделать все для снижения напряженности и поддержания мира.

Эрдоган выразил надежду, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию.