В Баку изнасиловали 12-летнего подростка

В Баку 12-летний подросток подвергся сексуальному насилию.

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, на основании обращения жительницы Сураханского района о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее малолетнего ребенка (2010 года рождения), было возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3 Уголовного кодекса.

Уголовное дело направлено в следственный отдел Управления полиции соответствующего района для проведения предварительного расследования. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.