Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 18:22

Боюсь сглазить, но мир, похоже, вздохнул с облегчением. Правда, с чрезвычайно осторожным облегчением, в котором присутствуют и недоверие, и понимание того, что завтра все еще может измениться. Но так или иначе, на украинском театре военно-дипломатических действий наступило долгожданное затишье, и это факт. Согласен, никто точно не знает, как долго это затишье продлится. Есть такое ощущение, что не знают это даже те, кто принимает конкретные решения. Но, как модно нынче говорить, здесь и сейчас, страсти несколько поостыли.

Войны нет. Запад вздохнул спокойно Ваш покорный слуга неоднократно писал, что полномасштабной войны в Украине не будет и все, что происходило там в эти месяцы – не более чем игра в гляделки, в которой проигрывает тот, у кого раньше не выдержат нервы. Такое же мнение высказывали многие, в том числе и высокопоставленные представители украинской власти. Казалось бы, все мы, наблюдая за тем, как колонны российской бронетехники входят в Донецк и Луганск, должны быть посрамлены. Но не будем торопиться с выводами. Можно много говорить о недавних событиях: признании Россией независимости ЛДНР, международно-правовой стороне вопроса и т.д, однако на данный момент очевидно одно – масштабной войны в Украине как не было, так и нет. Да, стрельба вокруг Донбасса ведется в режиме, несколько превышающем среднестатистический уровень, но это никак не назовешь широкомасштабными боевыми действиями. Да, российские войска действительно вошли на территорию Донбасса, но на этом – всё. Международное сообщество публикует жесткие антироссийские заявления, и это логично – речь идет о вторжении армии одной страны на суверенную территорию другой. Поскольку самопровозглашенные, сепаратистские и, соответственно, незаконные территориальные образования, именуемые «ДНР» и ЛНР», для Запада все равно остаются старой доброй Украиной.

Тем не менее, судя по ряду заявлений, облегчение почувствовали и западные политики. Ведь теперь им не придется подвергать Кремль по-настоящему суровым санкциям, которые, конечно, стали бы разрушительными для экономики России, но при это отнюдь не безобидными и для США с Евросоюзом. Им не придется в условиях зимних холодов делать во имя прекращения кровопролития где-то там, на задворках Восточной Европы, тяжелейший выбор между духовными ценностями и стабильным отоплением, полностью отказываясь от импорта российского газа, который составляет 40 процентов от общего потребления «голубого топлива» в Европе. Словом, если кто кому и подставил лестницу, по которой можно не теряя лица слезть с высокого дерева ультиматумов и требований, так это Владимир Путин США и Евросоюзу, а вовсе не наоборот, как прогнозировали многие. Цена санкций – масштабы наступления российской армии Помнится, совсем недавно президент США Джо Байден произнес в высшей степени сомнительную фразу, смысл которой сводится к тому, что в случае крупномасштабного вторжения России в Украину санкции будут более сильными, а менее масштабного – соответственно, послабее. Тогда все жутко возмутились столь циничному подходу, а президент Украина Владимир Зеленский ничтоже сумняшеся даже потребовал от Байдена объяснить, что такое «менее масштабное вторжение». Однако позднее выяснилась еще более странная вещь. Как оказалось, так думает не только президент США. Просто в отличие от европейских коллег Джо Байден – и в связи с преклонным возрастом, и как лидер мировой сверхдержавы номер один - высказал вслух то, о чем в Европе предпочитают дипломатично умалчивать, полностью разделяя при этом позицию президента США.

Нет смысла строить конспирологические теории вокруг того, что и так очевидно: если российские войска остановятся там, где стоят сейчас, и откажутся от намерений углубиться в территорию Украины, пробить коридор из восточной части Украины в Крым, а также атаковать Мариуполь, Харьков, Одессу, Херсон, Николаев и другие города региона, то санкции Запада, как и обещал Джо Байден, будут относительно мягкими. Конечно, эту позицию никто официально не озвучит. Так же, как никто открыто не признает, что НАТО отказывается принимать Украину и Грузию не только и не столько потому, что обе эти страны не соответствуют стандартам Североатлантического альянса (можно подумать, что Албания им соответствует!), а потому, что не хочет злить Россию. Однако за плотно закрытыми дверями служебных кабинетов, на значительном удалении от назойливых телекамер и микрофонов западные политики с облегчением скажут друг другу: «Ну, на сей раз, кажется, пронесло!» Признание Россией сепаратистских режимов «ДНР» и «ЛНР» возмутило весь западный мир. Все негодуют, осуждают Москву, грозят обрушить на Путина пакет жесточайших экономических санкций… Но что при этом изменилось? Да ничего! До 21 февраля 2022 года украинский де-юре Донбасс контролировали «ихтамнеты», которые теперь там есть. И судя по заявлению Путина, есть навсегда. Что тоже никого на Западе особо не удивило, поскольку Россия с не меньшим рвением защищала сепаратистов Донбасса еще до того, как признала их официально. Словом, реально пока ничего не изменилось. Я пишу «пока», поскольку многие западные лидеры уверены, что Россия на этом остановится. О чем говорит «грузинский сценарий» Грузия на сей счет располагает самым передовым в мире опытом, поскольку именно на моей стране была впервые апробирована схема, которую мы наблюдаем сейчас в Донбассе. Беру на себя смелость утверждать, что события 2022 года на востоке Украины почти полностью повторяют модель событий августа 2008-го. Именно этот жизненный опыт подсказывает мне, что дальнейшего обострения ситуации можно избежать. Август 2008 года произошел как ответ России на признание миром независимости Косово. А события февраля 2022-го – как реакция на отказ Европы и Америки дать Москве официальные гарантии невступления в НАТО Украины и Грузии. То есть в обоих случаях и Грузия, и Украина – это не цели, а только средство. В августе 2008 года российские войска стояли в часе езды от Тбилиси. Грузия с населением всего 3,7 миллиона человек – это вам не Украина. Шансов остановить российский натиск у грузин был раз в десять меньше, чем у украинцев. Тем не менее воевать «до последнего патрона» нам тогда так и не пришлось: постояв с недельку на центральной автотрассе, соединяющей восток и запад Грузии, российская армия вернулась в свои казармы.

И тогда, если помните, мир вздохнул с нескрываемым облегчением: Россия всего лишь взяла под более жесткий и теперь уже открытый контроль Абхазию и Южную Осетию – суверенные грузинские территории, которые к этому моменту моя страна и так уже потеряла. «Да черт с ними, с этими Абхазией и Южной Осетией! – говорили тогда западные политики. – Главное, чтобы русские не выходили за их пределы…» Конечно, все это произносилось не вслух, риторика для широкой публики была принципиальной и непримиримой. Но стоило только остыть стволам пушек и испариться запаху пороха, как всё вернулось на круги своя. А через некоторое время Овальный кабинет Белого дома занял Барак Обама, который передал Владимиру Путину через своего госсекретаря Хиллари Клинтом символическую красную кнопку с надписью на русском языке «Перегрузка». Хотя на самом деле имелась в виду «Перезагрузка».