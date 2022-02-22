Зеленский потребовал остановить «Северный поток – 2» навсегда
Украина хочет, чтобы газопровод «Северный поток – 2» был остановлен навсегда, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, его выступление транслировал телеканал «Украина-24».
«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2». Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы», – отметил Зеленский.
По словам Зеленского, Киев, Вильнюс и Варшава скоординировали усилия по противодействию агрессии России.
«Мы предметно обсудили последствия действий России для европейской и региональной безопасности, мы едины в том, что будущее европейской безопасности сейчас решается у нас, дома, в Украине. Мы скоординировали наши усилия с целью противодействия агрессии со стороны России и деэскалации конфликта», – заявил украинский лидер.