Зеленский потребовал остановить «Северный поток – 2» навсегда

Украина хочет, чтобы газопровод «Северный поток – 2» был остановлен навсегда, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, его выступление транслировал телеканал «Украина-24».

«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2». Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы», – отметил Зеленский.