50-манатный денежный знак Азербайджана признан «Лучшей банкнотой мира»

Международная ассоциация денежных знаков (IACA-США) с участием ведущих мировых центральных банков провела международную конференцию в Вашингтоне. Об этом сообщили в ЦБА.

На конференции наряду с Центральным банком Азербайджана приняли участие представители более 150 стран, в том числе Европейского Центрального Банка, банков Англии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин, Катара и др. Был организован конкурс новых денежных знаков, выпущенных в обращение центральными банками стран, в номинации «Лучшая банкнота мира».

Обновленный 50-манатный денежный знак Азербайджана за свою тематику, дизайн и системы безопасности был удостоен титула «Лучшая банкнота мира».