Арестован предшественник Меликмамеда Гурбанова

Арестован бывший начальник управления Министерства обороны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос Qafqazinfo.

Отмечается, что бывшему начальнику управления закупок и снабжения Министерства обороны полковнику Махиру Ширванову следственным управлением военной прокуратуры предъявлено обвинение по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса. В его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что М.Ширванов занимал эту должность до полковника Меликмамеда Гурбанова, в отношении которого также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.