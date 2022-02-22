Мурад Самедов, собкор, Константиновка – Майорск – Бахмут 19:18

Самой горячей темой в мире продолжает оставаться Украина и угроза российского вторжения в эту страну. Официальное признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделало угрозу полномасштабного конфликта между двумя некогда братскими странами реальной и, по мнению многих, даже неизбежной. Историческое решение Москвы о признании пророссийских квазигосударств я в отрыве от репортерской группы haqqin.az встретил, как говорится, в самой гуще событий, в небольшом прифронтовом городке Константиновка, в котором, как в никаком другом месте ощущается вся абсурдность конфликта на Востоке Украины.

Как начиналась война Когда в далеком 2014 году революционная масса обратила в бегство законно избранного президента Виктора Януковича, в неоднородной по социальному и этническому составу Украине углубился идеологический раскол. Шовинистские заявления ее лидеров и представителей новой власти всколыхнули волну сепаратистских настроений среди восточных, русскоговорящих регионов страны, встретивших в штыки «революцию Майдана». Прокатившаяся на востоке Украины череда митингов, раскручиваемая российской агентурой, привела к захвату административных центров в Харькове, Донецке, Луганске…Россия начала вооружать и материально поддерживать украинских сепаратистов, которых Москва упорно называла «ополченцами». В результате вооруженные бандиты начали разъезжать по всем населенным пунктам, устанавливая свою власть, а в Кремле заговорили о создании нового квазигосударства Новороссия. Стремительное развитие событий на востоке требовало незамедлительной реакции Киева. Тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Турчинов ввел в стране военное положение и объявил о проведении антитеррористической операции, ознаменовавшей по факту начало военного конфликта, который длится по сей день.

После серии успешных войсковых операций украинским силовикам удалось освободить большую часть территорий, захваченных пророссийскими сепаратистами, почти в четыре раза сократив площадь так называемой Новороссии. Тогда казалось, что еще немного и удастся полностью сломить сопротивление сепаратистов/ополченцев. Однако активное вмешательство России и передача боевикам современного оружия и техники переломили ход конфликта. Мир тогда узнал и навсегда запомнил топонимы Илловайск и Дебальцево, где, попав в окружение, погибли тысячи украинских военных. В ходе мирных переговоров в феврале 2015 года были сформированы предпосылки для, так называемых, Минских соглашений, положивших в итоге конец активной фазы боевых действий – определилась линия фронта, зафиксировались позиции противоборствующих сторон, сформировались «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика»... Словом, февраль 2015 года остановил войну, которая вновь вспыхнула в феврале 2022-го. В Константиновке «не комильфо» Прогуливаясь по Константиновке, расположенной в паре десятков километров от линии фронта, с трудом убеждаешься в реальности происходящих событий. Этот небольшой украинский городок живет в эти неспокойные дни тихой, размеренной жизнью, и кажется, что эту идиллию неспособна нарушить даже угроза ядерной войны. Городок с населением 70 тысяч человек представляет собой классическую глухую провинцию со всеми характерными атрибутами. В городе всего пару отелей, несколько ресторанов и одна дискотека, работающая по выходным. Словом, никаких развлечений. Собственно, и развлекаться особо некому, поскольку иностранные туристы в эту глухомань не заезжают, а местные гостиницы, по-видимому, впервые в своей истории оказались на сто процентов заселены иностранными журналистами. Съемочные группы CNN, Agence France Press и Al Jazeera можно встретить в единственном нормальном ресторане города под гордым названием «Комильфо».

Этот ресторан заслуживает отдельного упоминания из-за своей изумительно вкусной кухни, способной посоревноваться с лучшими ресторанами европейских столиц. Складывается ощущение, что повар какого-то мишленовского ресторана в Париже, устав от богемной суеты жизни, решил все бросить и переехать в это Богом забытое место. Трудовые будни Константиновки Константиновка, как и большинство городов Донецкой области и в целом Донбасса – город промышленный. Большинство жителей трудятся на немногочисленных в сравнении с былыми временами предприятиях. Тяжелая работа на заводах с допотопным советским оборудованием диктует общее настроение в городе, жители которого, что называется, погрязли в трудовых буднях. А еще Константиновка считается центром стекольной промышленности Украины. Кстати, именно здесь расположен стекольный завод «Стройстекло» (носивший ранее имя Октябрьской революции), на котором была изготовлена большая красная звезда - символ пролетарской революции и зловещей советской империи, по сей день украшающий верхушку Спасской башни Кремля. История поистине шекспировская – город, создавший символ русского империализма, в любую минуту может пасть его жертвой.

Как уже отмечалось, большинство жителей Константиновки – рабочие и бюджетники, едва сводящие концы с концами. Бедность в городе ощущается на каждом шагу. Ветхие советские трехэтажки и «хрущевки» усиливают ощущение провинциальности и убожества города, жизнь в котором замирает с наступлением темноты. Паники в городе нет вообще. Люди очень живо обсуждают новости с фронта, делятся информацией и слухами об обстрелах и жертвах на передовой, однако страха перед происходящим не испытывают. А чего бояться людям, которым и так нечего терять? Немногочисленная обеспеченная прослойка жителей Константиновки уже давно переехала в более благополучные города Украины. А оставшемуся большинству уезжать некуда, все, что у них есть – это небольшие, оцениваемые в 7-10 тысяч долларов квартиры, которые было почти невозможно продать даже в более спокойные времена. Короче, даже если завтра в город войдут российские войска, для подавляющего большинства жителей Константиновки в целом ничего не изменится. Тем более, что однажды этот город уже переходил в руки пророссийских сепаратистов и был возвращен в Украину. Как говорят местные жители, этот процесс они даже не заметили. Возможно, не заметят и сейчас. Большинство горожан, с которыми нам удалось пообщаться, любят Украину, с непониманием относятся к действиям России, но, в то же время, не поддерживают власти в Киеве, хотя считают себя украинцами, а Украину – своим домом. Вместе с тем, напыщенного патриотизма и громогласных лозунгов типа «Слава Украине! Героям слава! И смерть врагам», которые повсеместно звучат в Киеве, здесь не услышишь. Конфликт на Донбассе – это еще и конфликт поколений. Старшее поколение с ностальгией отзывается о советском прошлом, где все жили в мире, где бесперебойно функционировали заводы и была постоянная работа. Ностальгия о пресловутом советском прошлом – основа идеологии сепаратизма на Донбассе, которую активно насаждает и использует Россия. Что же касается молодежи, то ей ближе идеи единой и независимой Украины. Таким образом, конфликт на Донбассе – это также и конфликт поколений. Впрочем, независимой Украине по большому счету нечего предложить своей лояльной молодежи. Особенно, в таком захолустье, как Константиновка. Работы нет, как нет и перспектив на хорошее образование и лучшую жизнь. Все, что может предложить Украина молодежи Константиновки, Бахмута, Краматорска, Славянска и других относительно крупных городов на подконтрольных ей территории Донбасса – либо дальнейшее прозябание в этой глуши, либо выезд в Европу или в более благополучные регионы Украины.

Наркотический угар под грохот снарядов Так называемая «молодежная тусовка» ограничивается в Константиновке кучкованием группы молодых парней и девушек у Дома культуры и «Детского мира», а также в парочке близлежащих кафе. Меню проведения досуга и развлечений весьма ограничено – либо распивание алкоголя, либо употребление легких и не очень легких наркотиков, которые в Константиновке можно достать минут за десять. Стоящие рядом с нами две старшеклассницы, Инна и Надя, ковыряясь в смартфоне, пытаются купить биткоины. После того, как девушкам это удалось, приобретенные биткоины отправляются неизвестным наркодиллерам, которые через пару минут посылают им сообщение с геолокацией и фотографией места, где уже сделана закладка с наркотиками. Девочки ушли и вернулись через пятнадцать минут в явно приподнятом настроении. Стоящий рядом 20-летний Андрей, не скрывая зависти к «оторвавшимся» девушкам, начинает откровенничать: «Достать здесь дурь? Да, проще простого. Марихуана 300 гривен (чуть больше десяти долларов), мет и винт (метамфетамин и какая-то адская смесь амфетамина) – 450. При желании можно достать все. Отправили деньги дилеру, и идете забирать закладку». Поражает легкодоступность и дешевизна опасных наркотиков, запрещенных во всем мире. Впрочем, с учетом местных зарплат и пенсий, даже эти копейки кажутся неподъёмными. Расспросы о местных зарплатах, вызывают оживление у ребят: «Да мы тут все нищие! Стипендии 800-1500 гривен, пенсии – от 2400 гривен, зарплаты едва достигают 300-350 долларов». Неожиданно кто-то в толпе, заглядывая в телефон и восклицает: «П…ц, Россия признал сепаров!». Вот так мы и встретили новость о признании Россией сепаратистских «ДНР» И «ЛНР». Десятиклассница Инна, уже успевшая обдолбаться наркотиками, вдруг начинает истерично рыдать: «Папу снова заберут на войну! Его и так ранили на прошлой войне. Что они хотят от нас?!..» Отец девочки, высокопоставленный украинский военный, был тяжело ранен во время конфликта. В числе других военных, он был приглашен бывшим президентом Порошенко в какой-то санаторий на Карпатах, куда взял с собой Инну. Поездка с отцом и встреча с Порошенко – это самое знаменательное событие в жизни десятиклассницы. Ее отцу тогда обещали выплатить 100 тысяч гривен компенсации за ранение, на которые он обещал дочке купить ей желанный «айфон». Но из обещанных денег раненному командиру выплатили лишь 25 тысяч. Так и живут: отец ждет обещанные правительством деньги, а школьница – обещанный отцом айфон.

Похожие друг на друга города В 25 километрах от Константиновки расположен другой город Бахмут (бывший Артемьевск). Азербайджанцам этот город известен тем, что именно здесь работает крупнейший в Украине завод по производству соли. Синие и красные упаковки с этим продуктом можно встретить на всем постсоветском пространстве, включая и прилавки бакинских магазинов. Если задремавшего туриста незаметно перевезти из Константиновки в Бахмут, то, проснувшись, он вряд ли поймет, что оказался в другом городе. Жизнь во всех крупных украинских городах Донбасса однотипна, они отличаются друг от друга только названия гостиниц и ресторанов. Пытливый читатель может спросить, а где же, собственно, война и обстрелы, о которых трубят все мировые СМИ? Она витает в воздухе, отдаваясь эхом разорвавшихся где-то очень далеко снарядов. Война видна в ресторанах, где столуются украинские военные, на вывесках магазинов «Детям и военным алкоголь не продаем», на блокпостах, установленных на въездах и выездах из прифронтовых городов. Корреспондентская группа haqqin.az уже побывала на нескольких самых сложных и опасных участках линии соприкосновения – в Авдеевке, Торецке, Нью-Йорке (не удивляйтесь, есть и такой населенный пункт), расположенных по направлению к столице «ДНР» Донецк. Там буквально каждую минуту разрываются снаряды, но пока, к счастью, не в жилых кварталах. Донбасс вам не Карабах Накануне корреспондентская группа haqqin.az побывала в поселке Майорск, что в паре километров от подконтрольного сепаратистам крупного города Горловка. Некогда в Майорске располагался один из немногочисленных действовавших пограничных переходов между «ДНР» и Украиной. Для того, чтобы понять реалии украинской ситуации, азербайджанскому читателю необходимо отказаться от стереотипа карабахского конфликта. В карабахской войне были азербайджанцы и армяне. Где были армяне не было азербайджанцев. И наоборот.

На Донбассе же нет столь четкого и ясного разграничения. И по ту, и по эту линию фронта живут одни и те же люди. Как подконтрольные Украине Константиновск, Бахмут, Краматорск похожи друг на друга, также схожи и неподконтрольные Горловка, Дебальцево, Илловайск. Здесь часто можно встретить ситуацию, когда семья живет на территории в Украине, а её близкие родственники – в сепаратистских республиках. До обострения конфликта люди из «ДНР» и «ЛНР» могли приезжать через погранпереходы в Украину, навещать родственников, получать украинские пенсии, отовариваться и возвращаться обратно. «У меня на той стороне дети и другие родственники, - рассказывает пожилая женщина, встреченная нами в Майорске. – Раньше они часто приезжали сюда, работал погранпереход. Но уже семь лет как они не могут меня навещать». Рядом с погранпереходом – большое количество заброшенных пунктов обмена валюты, кафешек и магазинов, как подтверждение некогда бурной жизни. Сейчас Майорск – самый последний подконтрольный Киеву населенный пункт. В трех километрах от него уже Горловка, которая является одним из центров «ДНР». Во время активной фазы боевых действий Майорск сильно пострадал от обстрелов. Практически на каждом доме здесь красуется табличка, что его восстановили, благодаря финансированию такого-то зарубежного фонда. Улицы Майорска пустынны, встреченные несколько жителей жалуются на регулярный грохот от снарядов. Но жизнь в этом прифронтовом поселке продолжается, о чем свидетельствует встреченная нами гурьба местных школьников, возвращавшихся с занятий.

Попытка корреспондентской группы haqqin.az проехать на другой участок фронта, в Светлодарск, успехом не увенчалась – наш автомобиль был остановлен на блокпосту. Дежурившие военные связались со спецслужбами, представители которых порекомендовали не ехать в сторону Углегорского водохранилища, на берегу которого расположен Светлодарск. Именно в эти часы там начался ожесточенный артобстрел.