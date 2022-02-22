О чем говорил Эльхан Мамедов с президентом ФИФА

Сегодня в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов встретился с главой мирового футбола Джанни Инфантино.

Эльхан Мамедов поблагодарил президента ФИФА от имени руководителя АФФА Ровнага Абдуллаева за его приезд в Баку на прошлогодний матч чемпионата Европы между Швейцарией и Турцией.

Исполнительный вице-президент нашей Ассоциации подробно рассказал Инфантино о выполненных проектах в Азербайджане, связанных с футбольной инфраструктурой. Также стороны обсудили развитие футбола в нашей стране и взаимовыгодное партнерство между ФИФА и АФФА.

Эльхан Мамедов также сообщил президенту ФИФА, что в ближайшее время в азербайджанской Премьер-лиге будет внедрена система VAR, и поведал о работе, проделанной в данном направлении.