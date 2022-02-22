Стал известен размер госдолга Азербайджана

По состоянию на 1 января 2022 года прямой внешний госдолг Азербайджана в рамках кредитных соглашений, подписанных с различными международными финансово-кредитными институтами и иностранными банками, составил 7 393,4 млн долларов США или 13,5% валового внутреннего продукта (ВВП) за 2021 год, условные обязательства по государственным гарантиям, выданным по привлеченному государственными предприятиями внешнему долгу, составили 742,3 млн долларов США или 1,4% ВВП, в общей сложности внешний государственный долг составил 8 135,7 млн долларов США (13,830.7 млн манатов) или 14,9% ВВП.

Как сообщает Минфин, с учетом привлеченных за прошедший год средств, выполненных основных долговых обязательств, к концу 2021 года по сравнению с началом 2021 года внешний государственный долг в абсолютном выражении сократился на 685,8 млн долларов США, отношение внешнего государственного долга к ВВП снизилось на 5,8 процентных пункта.