В Казахстане задержан еще один высокопоставленный чиновник
Задержан бывший заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Марат Осипов. Информацию распространила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что его подозревают в превышении должностных полномочий.
«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по фактам насильственного захвата власти, государственной измены и превышения должностных полномочий в отношении бывших председателя КНБ К. Масимова, заместителей председателя КНБ А. Садыкулова, Д. Ергожина и других», - сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности.