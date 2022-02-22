Азербайджан собрал с водителей из Ирана более $100 тыс. пошлин на трассе Горис – Кафан в период с 10 ноября 2021 года по 20 января 2022 года. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В Комитете госдоходов Армении на запрос Sputnik Армения предоставили точные данные о числе проезжающих по трассе грузовиков.

«Сравнив их с имеющимися у нас данными о числе машин, которые пересекли армяно-иранскую границу, мы выяснили, что ранее озвученный нами показатель в 5% очень близок к реальному. В среднем размер сбора азербайджанцами мог составить $107 200 (по $200 за машину)», - пишет издание.