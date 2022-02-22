Сепаратисты заявили, что ВСУ выпустили по «ДНР» 318 боеприпасов
«Украинские силовики выпустили по территории «ДНР» 318 различных боеприпасов». Об этом сообщил журналистам официальный представитель так называемой «Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
«С начала текущих суток противник 29 раз открывал огонь по территории Донецкой народной республики. Из них 28 раз с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов, выпустив 296 снарядов и мин. Применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Всего по территории «ДНР» выпущено более 318 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 23 населенных пункта республики», - сказал Басурин.