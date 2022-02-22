Киев: Со стороны «ДНР» продолжают лететь снаряды: есть погибший и раненый

«В среду вооруженные формирования России на Донбассе совершили более 50 обстрелов по позициям Объединенных сил из тяжелого вооружения. Один украинский военный погиб, еще один получил боевое травмирование». Об этом сообщает штаб операции ОС в Facebook.

«Всего боевики открывали огонь 59 раз, 54 из которых с применением тяжелого вооружения. Обстрелы велись у Мариуполя, Станицы Луганской, Счастья, Новотошкивского, Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодарска, Богдановки, Авдеевки, Марьинки и Гранитного. Среди прочего оружия оккупанты задействовали "Грады", беспилотники, огнеметы "Шмель" и противотанковые ракетные комплексы. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - отмечается в заявлении.

В штабе отмечают, что Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.