В селе Новханы Апшеронского района состоялась очередная встреча представителей руководства производственного объединения (ПО) «Азеригаз» и представителей профильных госструктур с предпринимателями. Об этом сообщили в ПО.

На встрече были заслушаны предложения предпринимателей и прочих местных жителей, даны ответы и проведены обсуждения по заданным вопросам. Больше всего жителей Новханы интересовали вопросы, связанные с низким давлением природного газа в осенне-зимний период и заменой просроченных счетчиков. По отдельным вопросам были даны поручения на местах, другие были зарегистрированы для дальнейшего направления руководству.

Отметим, что подобные встречи при организации ПО «Азеригаз» и государственных структур проводятся регулярно по стране. К слову, мероприятие в Новханы стало 21-ым по счету.