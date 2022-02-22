Киев будет просить Турцию закрыть Босфор и Дарданеллы для России

Украинские власти будут просить Анкару закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов в случае полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил Reuters посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

Отвечая на вопрос о присутствии российских военных кораблей у украинских границ, Боднар сказал, что эти корабли представляют «большую опасность» для Киева.

«Мы считаем, что в случае широкомасштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины – когда война станет не только де-факто, но и де-юре – мы будем просить правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора», - сказал посол.