В Физули создадут филиал приюта и социально-реабилитационного учреждения

В этом году в Физулинском районе будет создан филиал приюта и социально-реабилитационного учреждения Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В филиале социального учреждения, функционирующем в настоящее время в столице, детям, оставшимся без попечения родителей, бездомным и находящимся в социально опасном положении, предоставляются необходимые социальные услуги в стационарных условиях.

В частности, ведется работа по возвращению этих людей к нормальному образу жизни, их социальной адаптации и реабилитации.