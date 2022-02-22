Украина призывает резервистов и начинает учения

В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. На первом этапе сборы планируется провести в течение 30 дней в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что о проведении учений резервистов на селекторном совещании в ОП сообщил командующий Силами территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин. По его словам, сейчас проводится развертывание штабов СТО.