Автомобиль марки Toyota, за рулем которого находился житель Баку Анар Исмайылов, съехал с дороги и попал в аварию. В результате водитель получил легкие травмы.

Водитель такси, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков, попал в дорожно-транспортное происшествие в поселке Говсан Сураханского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

После инцидента сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сураханского РУП доставили пострадавшего на медицинское обследование, где было выявлено, что последний управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

А.Исмайылов признался в содеянном. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят героин, который он приобрел для личного использования.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.