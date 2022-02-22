Опрос в центре Москвы: «Буду партизанить! Слава Украине! Героям Слава» видео
Решение президента России Владимира Путина признать независимость «ЛНР» и «ДНР», если верить социологам ВЦИОМ, поддержали 73% россиян.
Однако уличный опрос журналистов «Эха Москвы» показал, что отношение граждан к решению Кремля куда более неоднозначное.
Значительная часть прохожих в районе Арбата уклонилась от ответов. Мнения более разговорчивых москвичей в рубрике «SOS опрос» «Эха Москвы» выложила в Youtube.
Более других неожиданным оказался ответ одного из жителей Москвы, который заявил, что в случае войны между Россией и Украиной, он будет «партизанить» на стороне украинской армии.
«Разве непонятно, за кого я буду воевать? Слава Украине! Героям Слава», - заявил респондент.