Значительная часть прохожих в районе Арбата уклонилась от ответов. Мнения более разговорчивых москвичей в рубрике «SOS опрос» «Эха Москвы» выложила в Youtube.

Однако уличный опрос журналистов «Эха Москвы» показал, что отношение граждан к решению Кремля куда более неоднозначное.

Более других неожиданным оказался ответ одного из жителей Москвы, который заявил, что в случае войны между Россией и Украиной, он будет «партизанить» на стороне украинской армии.

«Разве непонятно, за кого я буду воевать? Слава Украине! Героям Слава», - заявил респондент.