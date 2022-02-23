В Ереване заявили, что Пашинян летит в Москву для подписания армяно-азербайджанского мирного соглашения

«Армении будет предложено армяно-азербайджанское мирное соглашение в Москве. Другими словами, Армения и Азербайджан выйдут из процесса Минской группы». Об этом в интервью газете «Грапарак» заявил политолог, руководитель Конструктивной партии Армении Андриас Гукасян, отвечая на вопрос журналиста о том, какое влияние окажет на Армению подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Гукасян отметил, что, вероятно, с этим связан вызов премьер-министра Пашиняна в Москву: «Армении будет предложено армяно-азербайджанское мирное соглашение в Москве. Другими словами, Армения и Азербайджан выйдут из процесса Минской группы. Понятно, что в тех политических условиях, в которых оказалась Россия после признания независимости Донецка и Луганска, говорить с сопредседателями Минской группы о трехстороннем формате будет невозможно. Существует большая опасность провала Минской группы. Россия, Азербайджан и Турция предложат новую колею. В результате с Арменией будет подписано мирное соглашение, положившее конец конфликту. Для Армении это «шаг против Запада», потому что Франция и США были против мирного договора после 9 ноября 2020 года».