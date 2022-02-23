Список и стоимость имущества экс-главы Агстафы, с которого снят арест
Обнародован список имущества бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева, скончавшегося в тюрьме, с которого снят арест, передает Trend.
Имущество бывшего главы ИВ, с которого был снят арест согласно оправдательному решению Гянджинского Апелляционного суда:
– Земельный участок площадью 0,08 га в селе Ашагы Агджакенд Геранбойского района (рыночная стоимость 20 800 манат);
– Нежилое здание, расположенное по адресу: город Геранбой, проспект Гейдара Алиева 2 (средняя рыночная стоимость 143 тыс. манат);
– Нежилое здание, расположенное по адресу Геранбойский район, проспект Гейдара Алиева 106 (средняя рыночная стоимость 330 395 манат);
– Нежилой дом в городе Геранбой на улице В.Байрамова (средняя рыночная стоимость 121 000 манатов).
Напомним, бывший глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров были арестованы в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.
Согласно приговору Гянджинского суда по тяжким преступлениям Н.Гулиев был приговорен к 9 годам, Р. Татаров – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.
По решению Гянджинского Апелляционного суда уголовное дело в отношении Низамеддина Гулиева, скончавшегося в период отбывания наказания, было прекращено. А срок ареста Рамиза Татарова сокращен до 8 лет 3 месяцев лишения свободы.