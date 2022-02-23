США вводят санкции против «Северного потока – 2»
США вводят санкции против компании – оператора газопровода «Северный поток – 2» и ее руководства. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.
«Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства», - говорится в заявлении лидера США. Его распространила пресс-служба Белого дома.
Байден подчеркнул, что США предпримут дальнейшие шаги, если «Россия продолжит эскалацию».
По его словам, «своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа».