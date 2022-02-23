Лидеры «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в отражении «агрессии Киева»

Главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении «агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)» во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы «Луганской Народной Республики» Леонида Пасечника и главы «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина, - сказал он. – Главы упомянутых «республик» от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их «государств».