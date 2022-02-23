Лидеры «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в отражении «агрессии Киева»
Главы «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении «агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)» во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы «Луганской Народной Республики» Леонида Пасечника и главы «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина, - сказал он. – Главы упомянутых «республик» от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их «государств».
Как сообщил Песков, «главы двух «республик» в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и «республиками» просят президента России оказать помощь в отражении «агрессии вооруженных сил и формирований Украины».
Пушилин и Пасечник в обращении к Путину указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны Киева.